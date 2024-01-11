«Байден давно готов разгромить Россию. Не надо принижать его роль и значение в борьбе против нашего народа. И на этом фоне разговоры про активы — это деталь. Другое дело, почему американцы тормозят. Не потому, что им нас жалко, а потому, что они понимают, что после этого может сработать принцип домино. И все те, кто как-то полагался на американский доллар, начнут стремительно убегать от него. Нам есть чем отвечать с точки зрения финансов. Такие планы давно имеются, и, в общем, мы их сильно не скрываем. Но самый большой удар американцы нанесут таким образом сами себе», — заметил Климов.