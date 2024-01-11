Расходы российского бюджета резко выросли

Расходы федерального бюджета России в декабре, по предварительной оценке, могут достигнуть отметки в 5,5 триллиона рублей и превысить ноябрьский уровень (2,7 триллиона) более чем в два раза. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на оперативные данные «Электронного бюджета».

Отмечается, что активнее всего средства федбюджета расходовались в последние дни декабря. В результате, по состоянию на 1 января 2024 года, суммарные государственные траты за 12 месяцев составили в общей сложности 32,4 триллиона рублей, хотя по итогам января-ноября находились на уровне в 26,84 триллиона.

Таким образом, в декабре расходы бюджета могли достигнуть отметки в 5,56 триллиона рублей. В то же время суммарный объем гострат в первый месяц зимы оказался на 21 процент меньше в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Тогда из бюджета было выделено в общей сложности 7 триллионов рублей с учетом финансирования обязательств следующих расчетных периодов.