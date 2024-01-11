Президент РФ Владимир Путин заявил, что цены на яйца выросли, так как россияне начали больше покупать этот товар, а власти «вовремя не сориентировались» и не открыли импорт. Об этом сообщает ТАСС.

На встрече с дальневосточными бизнесменами президент подчеркнул, что объем производства яиц в России не уменьшился - из-за роста реальных располагаемых доходов населения выросло потребление.

«Немножко, но все-таки доходы у людей выросли. Начали больше приобретать яйцо, мясо курицы, а вовремя о том, чтобы открыть импорт, не подумали. Бум - и цены полетели», - сказал Путин.

Яйца в российских магазинах резко подорожали осенью 2023 года. В ноябре рост цен к октябрю достиг 15,07 процента. Путин во время прямой линии заявил, что власти «вовремя не открыли импорт пошире», при этом спрос увеличился, а объемы производства в стране - нет.

Россельхознадзор с 23 ноября начал выдавать разрешения на поставки яиц турецким предприятиям. Минсельхоз обнулил таможенные пошлины на импорт яиц с 1 января по 30 июня 2024 года.