Высокая ключевая ставка Банка России — временное явление. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с дальневосточными предпринимателями, передает ТАСС.

Как указал глава государства, об этом говорят и в самом регуляторе, и в экспертном сообществе. Путин отметил, что ставка будет корректироваться по мере подавления инфляции.

Совет директоров Банка России в декабре принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 16,00% годовых. ЦБ отметил, что текущее инфляционное давление остается высоким. Также он подчеркнул, что по итогам 2023 года годовая инфляция ожидается вблизи верхней границы прогнозного диапазона 7,0–7,5%. При этом, как уточнил Банк России, рост ВВП в 2023 году, вероятно, сложится выше октябрьского прогноза и превысит 3%.

Банк России перешел к повышению ключевой ставки с июля 2023 года. Это потребовалось для борьбы с инфляцией.