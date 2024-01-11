США возобновили покупки российской нефти

США возобновили импорт российской нефти впервые после марта 2022 года. Перерыв в поставках энергоресурса из России составил полтора года, сообщает РИА Новости.

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Первая партия нефти из России отправилась в США в октябре 2023-го. Тогда Вашингтон после введенного запрета на импорт нефти и других энергоносителей приобрел для собственного потребления 36,8 тысячи баррелей. Стоимость партии составила 2,7 миллиона долларов — по 74 доллара за баррель.

США продолжили покупать нефть и в ноябре — в этом месяце объем купленного сырья составил 9,9 тысячи баррелей, по 76 долларов баррель (суммарно на 750 тысяч долларов) В обоих случаях стоимость российской нефти превысила установленный странами «Большой семерки» (G7) потолок цен в 60 долларов за баррель.

В декабре 2023 года средняя стоимость основного российского экспортного сорта нефти Urals снизилась на восемь долларов по сравнению с прошлым месяцем. По данным Минфина России, цена составила 64,23 доллара за баррель. Дисконт к эталонному сорту Brent вырос до 13,65 доллара за баррель, По итогам 2023-го средняя стоимость российской нефти составила 62,99 доллара за баррель, в 2022-м — 76,09 доллара. Падение объяснили общим снижением нефтяных котировок и ужесточением давления со стороны США.