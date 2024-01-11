В России оценили вероятность возобновления зерновой сделки
Вице-премьер России Виктория Абрамченко прокомментировала возможность возобновления черноморской зерновой инициативы. Об этом она высказалась в беседе с РИА Новости.
Абрамченко напомнила, что зерновая сделка носила пакетный характер. Она подчеркнула, что существовало основное соглашение по безопасности морских перевозок и дополнительное, обеспечивающее решение проблем, связанных с банковскими переводами, морской логистикой, фрахтом, страхованием и другими процессами.
Вице-премьер добавила, что во второй части зерновой сделки позитивные изменения не появились. Поэтому она заявила об отсутствии перспектив возобновления соглашения.
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