"Известия": Минфин захотел вдвое увеличить поступления в бюджет от лотерей

Минфин собирается удвоить поступления в бюджет от лотерей — до 5,7 млрд рублей. Принятие соответствующего законопроекта увеличит отчисления на развитие спорта в России, сообщают "Известия" со ссылкой на документ.

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Авторы законопроекта предлагают изменить налогообложение отрасли. Если сейчас операторы платят в казну 10% от разницы между суммой выручки и призовым фондом, то, в случае принятия инициативы, с 1 января 2025-го они будут отдавать 5% уже от всего дохода, а с 2026-го — 6%.

Как следует из документа, нововведение позволит увеличить поступления в бюджет до 4,8 млрд рублей в 2025 году и до 5,7 млрд рублей в 2026. Отмечается, что в 2023 году поступления составили около 3,2 млрд рублей, в 2022 - 2,9 млрд рублей.