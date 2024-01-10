Мятеж мафии в Эквадоре может привести к перебоям в поставках бананов в РФ

Контрагенты направили российским импортерам предупреждения о возможных перебоях в поставке бананов, рассказала президент Ассоциации импортеров плодоовощной продукции Ирина Норина. Об этом пишет РБК.

В частности, отметила Норина, партнеры предупредили, что в Эквадоре нарастает паника, вызванная мятежом мафии.

На фоне происходящих в республике событий, пояснили они, временно закрылись порты, большинство агентов не выдает контейнеры, произошел срыв доставки картона, производители отменили срез бананов.

Кроме того, поставщики допустили, что в связи с форс-мажором, не смогут полностью отгрузить запланированные объемы на этой неделе.

Исполнительный директор Ассоциации маркетинга и экспорта бананов Эквадора (Acorbanec) Ричард Салазар заметил, в свою очередь, что весь механизм поставок бананов функционирует бесперебойно.

«И порты, и судоходные линии продолжают работать в штатном режиме», — уточнил бизнесмен.