Мятеж мафии в Эквадоре может привести к перебоям в поставках бананов в РФ
Контрагенты направили российским импортерам предупреждения о возможных перебоях в поставке бананов, рассказала президент Ассоциации импортеров плодоовощной продукции Ирина Норина. Об этом пишет РБК.
В частности, отметила Норина, партнеры предупредили, что в Эквадоре нарастает паника, вызванная мятежом мафии.
На фоне происходящих в республике событий, пояснили они, временно закрылись порты, большинство агентов не выдает контейнеры, произошел срыв доставки картона, производители отменили срез бананов.
Кроме того, поставщики допустили, что в связи с форс-мажором, не смогут полностью отгрузить запланированные объемы на этой неделе.
Исполнительный директор Ассоциации маркетинга и экспорта бананов Эквадора (Acorbanec) Ричард Салазар заметил, в свою очередь, что весь механизм поставок бананов функционирует бесперебойно.
«И порты, и судоходные линии продолжают работать в штатном режиме», — уточнил бизнесмен.
Напомним, что Эквадор является основным поставщиком бананов на российский рынок. На его долю приходится свыше 90% всего российского импорта бананов.