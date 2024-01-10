Коммерческие запасы нефти в США за неделю увеличились на 1,3 млн баррелей и на 5 января составили 432,4 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны.

В министерстве уточнили, что текущий объем запасов примерно на 2% ниже среднего показателя за последние пять лет, характерного для этого времени года.