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В BCS Global Markets заявили, что Россия показала независимость в сфере нефти

Аналитик компании BCS Global Markets Рональд Смит заявил, что в 2023 году Россия доказала свою независимость в нефтяной сфере. Об этом сообщает Bloomberg.

В BCS Global Markets заявили, что Россия показала независимость в сфере нефти
© РИА Новости

По его словам, в 2023 году объём бурения в России достиг показателя в 30 тысяч километров, при этом добыче не помешали многочисленные санкции со стороны стран Запада. По мнению Смита, это доказывает провал санкционной политики Евросоюза.

«Россия гораздо более независима в нефтяной сфере, чем принято считать», — заявил он.

Ранее авторы La Nouvelle Tribune заявили, что о неэффективности антироссийских санкций против технологической сферы.

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