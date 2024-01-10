В BCS Global Markets заявили, что Россия показала независимость в сфере нефти
Аналитик компании BCS Global Markets Рональд Смит заявил, что в 2023 году Россия доказала свою независимость в нефтяной сфере. Об этом сообщает Bloomberg.
По его словам, в 2023 году объём бурения в России достиг показателя в 30 тысяч километров, при этом добыче не помешали многочисленные санкции со стороны стран Запада. По мнению Смита, это доказывает провал санкционной политики Евросоюза.
«Россия гораздо более независима в нефтяной сфере, чем принято считать», — заявил он.
Ранее авторы La Nouvelle Tribune заявили, что о неэффективности антироссийских санкций против технологической сферы.
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