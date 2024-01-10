Объем торгов на Мосбирже оказался рекордным

По итогам 2023 года суммарный объем торгов на Московской бирже (Мосбирже) оказался рекордным и достиг уровня в 1,3 квадриллиона рублей в денежном выражении. В сравнении с 2022-м показатель увеличился на 24 процента, сообщается на сайте площадки.

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В пресс-службе Мосбиржи уточнили, что рекордные объемы торгов по итогам 2023 года были зафиксированы на денежном и фондовом рынках, а также в сегменте облигаций.

На денежном рынке объем торгов за 12 месяцев составил 837,6 триллиона рублей (плюс 24,5 процента к уровню 2022-го), на фондовом — 62,9 триллиона (плюс 69 процентов). В то же время на рынке ценных бумаг показатель вырос вдвое в годовом выражении и достиг отметки в 39,9 триллиона рублей.