Путин назвал объем трат на ЖКХ в России

В 2023 году в систему жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) было направлено 337 миллиардов рублей. Об этом президент России Владимир Путин рассказал во время встречи с жителями Анадыря на Чукотке, передает РИА Новости.

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«В прошлом году в систему ЖКХ из разных источников мы истратили и направили 337 миллиардов рублей», — заявил президент.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что часть систем ЖКХ в России остается в ветхом состоянии. Он отметил, что связанные с отключениями тепла и света проблемы в стране с самого начала решались оперативно, а все экстренные, муниципальные, районные и региональные службы работали в круглосуточном режиме.