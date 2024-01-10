Мировой экономике предрекли крупнейшую за 30 лет угрозу

В ближайшие пять лет перспективы развития мировой экономики могут оказаться самыми слабыми за последние 30 лет. В обозримом будущем для глобального ВВП может наступить наиболее сложный период, Всемирного банка (World Bank, WB).

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За последнее время темпы роста глобальной экономики значительно замедлились, пока власти ведущих государств делали акцент на борьбе с негативными последствиями инфляционного и финансового кризисов. Все это может в итоге привести к неудаче лидеров 193 стран в достижении целей устойчивого развития, согласованных в рамках ООН в 2015 году.

Под угрозой срыва может оказаться и стратегия борьбы с глобальной бедностью, утверждают эксперты. По словам заместителя главного экономиста Всемирного банка Айхана Косе, в настоящее время складывается «не очень радостная картина». Так, жители четверти развивающихся стран к настоящему времени стали беднее, чем в допандемийный период, посетовал аналитик. Ситуацию может усугубить дальнейший рост цен на товары и логистические услуги, резюмировал эксперт.