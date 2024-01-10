«Дефицита больше нет». Эксперт оценил ситуацию с яйцами в России
Глава "Общественной потребительской инициативы" Олег Павлов в разговоре с Рамблером прокомментировал данные о росте объемов импорта куриных яиц в Россию, допустив, что в дальнейшем цена на этот продукт может сократиться.
Ранее сообщалось, что поставки куриных яиц из Белоруссии в Россию с 1 по 9 января 2024 года выросли почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель увеличился до 11,7 млн штук. Кроме того, 5 января в Россию была ввезена вторая партия пищевого яйца из Турции в количестве 19,36 тонны (316800 штук) для дальнейшей реализации на территории страны.
Мы отслеживаем ситуацию, связанную с этим социально значимым продуктом, и видим, что с точки зрения ассортимента и наличия на полках магазинов она стабилизировалась. То есть никакого дефицита яиц больше нет, они присутствуют в нужном объеме... При этом стоит отметить, что в последнее время цена на яйца существенно выросла по сравнению с привычной ценой среди российских потребителей. И это является фактором для поиска новых путей для снижения стоимости на яйца как внутри страны, так и при их импорте.Олег Павлов Глава общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива"
Эксперт напомнил, что, помимо Белоруссии и Турции, яйца в Россию поставляют Казахстан, Армения и Азербайджан.
"Но когда речь идет об импортной продукции, то стоит помнить о рисках для российских потребителей и российского бизнеса. Такая продукция в любом случае будет более дорогой за счет логистической составляющей. Кроме того, не всегда можно гарантировать высокий уровень ее качества, потому что на каждом этапе транспортировки с ней могут произойти разные события, способные повлиять на качество товара", — сказал собеседник.
В настоящее время оценить качество импортируемых яиц сложно, подчеркнул Павлов.
"Ранее мы отдельно мониторили ситуацию, и основные претензии с точки зрения качества и безопасности у нас возникали, наоборот, к произведенным в России яйцам. При этом если говорить об импортируемых яйцах, то пока мы не можем сказать, что они лучше, поскольку мониторинг начался совсем недавно, пока нет большого объема данных для сравнения", — сказал Павлов, напомнив, что число нарушений в сфере производства яиц за 2023 год в РФ увеличилось на 270 процентов.
Вместе с тем эксперт допустил, что на фоне наращивания поставок яиц в Россию разными странами цена на этот продукт может снизиться.
"Как только появляется настоящая конкуренция, как только на рынок выходят новые игроки, — начинается давление на уже находящиеся на рынке компании. Им приходится принимать меры, чтобы оставаться конкурентоспособными. Поэтому мы не ожидаем резких скачков цен. В текущей ситуации, скорее, можно надеяться на стабилизацию цен или даже на их снижение", — заключил специалист.
Генеральный директор Росптицесоюза Галина Бобылева в беседе с "Парламентской газетой" ранее выразила мнение, что диапазон цен в 110-125 рублей за десяток яиц является "абсолютно нормальным, справедливым и адекватным".