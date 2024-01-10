В Швейцарии заявили об экономическом буме в России

Отмечается, что многие западные экономисты ожидали, что российская экономика из-за санкций окажется в глубокой рецессии в 2023 году, однако "все вышло иначе". Так, по словам эксперта Банка Финляндии Хели Симолы, рост экономики РФ за 2023 год составит около 3%, что, как указывает портал, "значительно выше", чем ожидали многие западные аналитики осенью. В то время как Финляндия, страны Балтии и даже Германия "остаются в состоянии тяжелой рецессии", Россия "демонстрирует удивительные экономические показатели", резюмирует портал. ТАСС