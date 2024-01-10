Россия попала в тройку стран G20 с ростом реальных зарплат

Россия наряду с Мексикой и Китаем оказалась одной из трех стран G20, где в 2023 году выросла реальная заработная плата, говорится в ежегодном докладе Международной организации труда (МОТ) о тенденциях в сфере труда, на который ссылается РИА Новости.

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По словам директора исследовательского департамента МОТ Ричарда Саманса, на которого ссылается агентство, рост средней начисленной заработной платы, скорректированной на уровень инфляции, составил в России около 17 процентов.

Согласно данным организации, в других странах G20 произошло снижение показателя, оказавшееся наиболее сильным в Бразилии (6,9 процента), Италии (5 процентов) и Индонезии (3,5 процента).

О росте реальной зарплаты в России по итогам года говорил президент страны Владимир Путин. Он уточнил, что реальные доходы населения вырастут примерно на пять процентов.