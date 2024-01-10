США заявили об отказе от урана из России

США ищут новых поставщиков урана для реакторов следующего поколения, такое топливо Штаты получают из России. Российская газета

На контракты минэнерго США намерено выделить $500 млн. Отмечается, что США хотят найти поставщиков высокопробного низкообогащенного уранового топлива (HALEU), обогащенного до 20%. Газета.Ru

Единственная компания, которая продает коммерческие партии HALEU — «Техснабэкспорт» (Tenex, дочерняя компания Росатома). При этом в США только одна организация имеет лицензию на производство такого топлива — Centrus Energy. Пока она производит небольшое количество сырья в демонстрационных целях, но планирует расширить выпуск. Европейские компании не имеют лицензий по производству HALEU для США. News.ru