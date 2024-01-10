Экономист обозначила условие возобновления валютных операций ЦБ

Банк России в 2024 году будет осуществлять продажу валюты при цене Urals ниже 76 долларов за баррель. Об этом заявила главный экономист по России и СНГ компании «Ренессанс капитал» Софья Донец, передает агентство «Прайм».

Речь идет об операциях пополнения и использования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), уточнила она. Специалист отметила, что возобновление валютных операций ЦБ РФ по бюджетному правилу с новыми корректировками должно оказывать определенный стабилизирующий эффект на курс рубля в наступившем году.

Уровень в 76 долларов за баррель сорта Urals — эффективная стоимость «отсечения» нефти, при переходе через которую валютные операции ЦБ будут переходить от продаж к покупкам, заявила Донец.

Данные Минфина РФ свидетельствуют о снижении в 2023 году средней стоимости Urals, исходя из которой рассчитываются нефтяные налоги, на 17,2% к уровню 2022 года, до 62,99 доллара за баррель. При этом в минувшем месяце цена повысилась на 27,3% к декабрю 2022 года, до 64,23 доллара за баррель.