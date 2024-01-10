ЕЦБ заявил об ухудшении перспектив экономики еврозоны

Экономика еврозоны, пережившая спад в конце 2023-го, вероятно, продолжит испытывать трудности в новом году, заявил вице-президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Луиса де Гиндоса на конференции в Мадриде. Об этом сообщает Bloomberg.

Несмотря на более мягкий экономический рост и первые признаки коррекции на рынке труда, замедление инфляции в регионе будет менее выраженным в 2024 году, уверен де Гиндоса.

«Поступающие данные указывают на то, что будущее остается неопределенным, а перспективы ухудшаются», — резюмировал он.

Накануне Всемирный банк ухудшил прогноз по росту экономики еврозоны на ближайшие два года. Согласно новым оценкам, в 2024-м рост ВВП региона составит 0,7%, в 2025-м — 1,6%. Предыдущий прогноз предполагал увеличение на 1,3% и 2,3% соответственно.