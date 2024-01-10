Названа «справедливая» цена яиц

Диапазон цен в 110-125 рублей за десяток является «абсолютно нормальным, справедливым и адекватным». С таким утверждением выступила в беседе с «Парламентской газетой» генеральный директор Росптицесоюза Галина Бобылева.

Стоимость продукции, по ее мнению, не упадет. По словам собеседницы издания, отпускная цена яиц у производителей по долгосрочным договорам находится на отметках в 95-105 рублей, остальная сумма - собственные расходы розничных сетей и неизбежная торговая наценка.

Бобылева также подчеркнула, что зарубежные поставки яиц не должны оказать существенного влияния на рынок. Она отметила, что закупочная стоимость яиц из Турции и Азербайджана схожа с ценами российских производителей.