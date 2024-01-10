Названа «справедливая» цена яиц
Диапазон цен в 110-125 рублей за десяток является «абсолютно нормальным, справедливым и адекватным». С таким утверждением выступила в беседе с «Парламентской газетой» генеральный директор Росптицесоюза Галина Бобылева.
Стоимость продукции, по ее мнению, не упадет. По словам собеседницы издания, отпускная цена яиц у производителей по долгосрочным договорам находится на отметках в 95-105 рублей, остальная сумма - собственные расходы розничных сетей и неизбежная торговая наценка.
Бобылева также подчеркнула, что зарубежные поставки яиц не должны оказать существенного влияния на рынок. Она отметила, что закупочная стоимость яиц из Турции и Азербайджана схожа с ценами российских производителей.
В конце декабря сообщалось, что Россельхознадзор открыл поставки инкубационных яиц с еще шести турецких предприятий. В ведомстве подчеркнули, что предприятия, о которых идет речь, расположены на территориях, где нет вспышек гриппа птиц. Ведомство оставляет за собой право проведения инспекций. Турция предоставила России гарантии соответствия яиц ветеринарно-санитарным требованиям РФ и ЕАЭС.