На Украине оптовые цены на картофель достигли исторического максимума

Оптовая цена на картофель на Украине выросла за год в четыре раза, достигнув исторического максимума. Это привело к необходимости импорта сельскохозяйственного продукта. Об этом сообщил экономист инвестиционного департамента продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Андрей Ярмак.

"Сейчас оптовые цены на картофель на Украине являются самыми высокими за всю историю <…>. Фактически за год цены на это товар выросли в 3,5-4 раза <…>, что сделало импорт экономически целесообразным", - приводит его слова агентство УНИАН.

Он также отметил, что за последние три недели цены на картофель выросли на 40%, превысив стоимость в соседнем Европейском союзе. По его данным, местные производители подобный рост цен объясняют неблагоприятными погодными условиями, повлиявшими на качество и объемы урожая. Сам же Ярмак объясняет рост тем, что оптовые цены не покрывали затраты производителей на выращивание картофеля, это в свою очередь привело к снижению качества и объемов производства картофеля.