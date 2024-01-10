Морские перевозки резко подорожали из-за конфликта в Красном море

Тарифы на морские перевозки резко выросли из-за атак йеменских хуситов. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Из-за необходимости огибать регион конфликта в Красном море задержки в пути стали измеряться неделями. Из-за нападения беспилотников и ракетных атак морские перевозчики увеличили цены на свои услуги и стали вводить дополнительные сборы. Перевозка 40-футовых контейнеров подорожала почти вдвое с конца ноября 2023 года. Стоимость перевозки контейнеров между Китаем и Роттердамом к 4 января достигла 3577 долларов (плюс 115 процентов за неделю).

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С ноября повстанцы-хуситы совершили около 20 нападений на коммерческие суда, курсирующие по Красному морю, которое обеспечивает доступ к торговым путям в Западную Европу и США и Суэцкому каналу, который используется для трети мировых контейнерных перевозок и около трети (30 процентов) грузов, направляющихся в порты Восточного побережья США. Компании A.P. Moller-Maersk и Hapag-Lloyd заявили, что их суда будут избегать региона конфликта.

По словам представителей отрасли, высокие затраты бьют по всем импортерам, даже тем, кто заключил долгосрочные контракты на перевозки, так как операторы взимают дополнительные платежи, чтобы покрыть расходы. Дополнительно проблемы грузоотправителей усугубляет засуха в Панаме, которая ограничивает количество судов, которые могут проходить по местному каналу.

Необходимость огибать африканский континент увеличивает расходы на топливо и услуги страхования, что снижает доступность контейнерных перевозок, сказал исполнительный директор датской консалтинговой фирмы Vespucci Maritime Ларс Йенсен. По данным сингапурских и лондонских брокеров, в декабре количество контейнерных перевозок по Красному морю сократилось примерно на 20 процентов в месячном выражении.

Йеменские повстанцы-хуситы пообещали наносить удары по территории Израиля и атаковать связанным с ним суда в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе из-за обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа. Атаки не будут прекращаться до тех пор, пока операция в Палестине не будет остановлена.

После ракетной атаки на контейнеровоз Maersk Gibraltar военизированной группировки «Ансар Алла» 15 декабря датская компания Maersk приостановила работу в Красном море. Грузы решили направить в обход африканского континента. Компания также ввела дополнительные сборы на перевозки из Азии. 500 долларов придется доплачивать за стандартный 20-футовый контейнер, следующий из Китая в Северную Америку, 700 долларов — для направляющегося в Северную Европу.