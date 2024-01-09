Бразилия увеличила профицит внешней торговли

Профицит внешней торговли Бразилии по итогам 2023 года составил $98,8 млрд, что является самым высоким показателем за все время ведения статистики. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства промышленности и торговли страны.

Согласно данным ведомства, по сравнению с 2022 годом этот показатель вырос на 60,6%.

В свою очередь вице-президент, министр промышленности и торговли Бразилии Жералду Алкмин, подводя итоги завершившегося года, отметил, что стране удалось нарастить объемы экспорта на 8,7%, его стоимость увеличилась на 1,7%, несмотря на падение цен на сырьевые ресурсы и меньший, чем в прежние годы, рост мировой экономики. По словам министра, рост бразильского экспорта в 2023 году превысил среднемировой более чем в 10 раз.