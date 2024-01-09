В Минфине рассказали о вывозе «золота в карманах» из России

«Мы боимся, что ситуация просто выйдет из-под контроля — вывоз золота из страны физическими лицами стал способом обойти пошлину, причём законно. Мы видим резкий рост вывоза. Цифры назвать не могу, но он кратный», — сказал чиновник «Интерфаксу». «Просто люди повезли в карманах. Распихали и поехали», — подчеркнул Моисеев.

«Предполагается, что это будет номинал, какой — пока не скажу», — заключил замглавы министерства финансов.

С 1 октября правительство ввело временные экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля на несколько категорий товаров, в том числе на золото. При этом пошлины привязаны к стоимости доллара. Если его курс меньше 80 рублей, платить не придётся, а при курсе выше 95 рублей пошлина составит 7%.