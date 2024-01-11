В России подешевела гречка

В ноябре 2023 года средние потребительские цены на гречку (ядрицу) в России упали на 22,5% в годовом выражении, до 88,8 рубля за килограмм. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на статистику Росстата.

«Производители этой крупы снизили отпускные цены до 37 787 рублей за тонну с 50 743 рублей годом ранее. Производители гречихи в ноябре прошлого года продавали свою продукцию по 21 082 рубля за тонну против 24 068 рублей годом ранее», — пишет агентство.

Telegram-канал Baza со ссылкой на данные ресурса «Чек индекс» написал, что в прошлом году стоимость килограмма гречки в России снизилась на 13% по сравнению с 2022 годом. Снижению цен способствовали хороший урожай ядрицы и падение оптовых цен, следует из поста. Также подешевели макароны, подсолнечное масло и селедка — на 4% (в среднем 84 рубля за килограмм) и на 3% в обоих случаях соответственно.