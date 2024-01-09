В Латвии призвали запретить импорт и транзит российского зерна

Импорт и транзит российского зерна следует запретить, заявил глава Минтранспорта Латвии Каспарс Бришкенс. Об этом пишет РИА «Новости».

Министр напомнил, что одним из первых в Балтии твердо высказался о необходимости запрета импорта российского зерна. Он добавил, что в настоящее время следует также поднимать вопрос и о запрете транзита.

«Мы уже много лет говорим о том, что работа как железных дорог, так и портов Латвии слишком зависит от перевалки российских грузов», — отметил Бришкенс.

Глава ведомства пояснил, что направил письмо коллегам из Литвы, Эстонии и Финляндии с тем, чтобы выработать единую позицию в этой сфере.