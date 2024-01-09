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Экономист спрогнозировал курс доллара в РФ в феврале

Курс доллара в феврале 2024 года будет в районе 87–95 рублей на территории России. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на кандидата экономических наук, доцента кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Плеханова Аяза Алиева.

Экономист спрогнозировал курс доллара в феврале
© ТАСС

По его словам, на курс рубля влияют множество факторов, среди которых – геополитика, нефть, денежно-кредитная политика ЦБ РФ и административные меры. Если не произойдет форс-мажорных ситуаций, то большого изменения курса ожидать не стоит, отметил экономист.

Он подчеркнул, что сильное ослабление рубля приведет к росту инфляции, с чем активно борется Банк России, при этом укрепление курса нацвалюты невыгодно для бюджета. Наиболее комфортным курсом будет примерно 90 рублей за доллар, добавил эксперт.

"При этом нужно учитывать, что с 2024 года планируются закупки валюты, что может ослабить рубль. Налоговый период исчерпает свое влияние на курс", – пояснил Алиев.

Кроме того, он назвал дальнейшее повышение ключевой ставки Центробанка маловероятным. Нефть сейчас сильно зависима от геополитики и конфликтов, которые теряют накал. А спрос россиян на иностранную валюту в данный момент не является сильным фактором, заключил эксперт.

Ранее Центробанк сообщил, что по итогам 2023 года прирост наличных у россиян составил 1,94 триллиона рублей. Общий объем наличных на 1 декабря прошлого года составил 17,91 триллиона рублей.

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