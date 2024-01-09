Аналитик дал прогноз по курсу биткоина
Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов не исключил роста биткоина в ближайшие дни до 50 тысяч долларов и обновления исторического максимума в 69 тысяч долларов к концу года, передает агентство «Прайм».
При этом, по его словам, цена криптовалюты может скорректироваться вниз в феврале.
Эксперт объяснил последнее повышение курса BTC ожиданием одобрения SEC (комиссии по ценным бумагам и биржам США) заявок на запуск биржевых фондов, привязанных к биткоину. Он подчеркнул, что это могло бы привлечь на рынок крупных институциональных инвесторов. Кроме того, биткоин вырос в цене из-за ослабления доллара США, указал специалист.
Аналитик также обратил внимание на скорый халвинг (планове снижение выпуска новых единиц криптовалюты и одновременное сокращение размера вознаграждения майнерам). Он запланирован на апрель.
Биткоин днем 8 января и в ночь на 9 января торговался на уровне выше $47 000 впервые с апреля 2022 года, на максимумах за 21 месяц. Криптовалюта повысилась в течение дня на 6,2%, до $47 007 за токен.