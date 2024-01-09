Оценено влияние сложных погодных условий на поставки мяса птицы

Сложные погодные условия могли оказать негативное влияние на поставки мяса птицы в торговые сети РФ. Об этом заявил генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов, передает агентство «Прайм».

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Из-за перебоев, с которыми столкнулись транспортные компании, могло наблюдаться кратковременное недостаточное присутствие товара в отдельно взятых магазинах, отметил он. Лахтюхов указал на стабильные отгрузки с предприятий.

По его словам, сейчас производители мяса птица беспрерывно наращивают производство. Гендиректор сообщил об увеличении среднесуточного убоя в декабре более чем на 3% к ноябрю. Превышение показателей августа в ноябре составило почти 10%, добавил он.

Ранее СМИ сообщили о дефиците мяса курицы в ряде торговых сетей в регионах в связи с морозами и снегопадами. В частности, на пустые холодильники с мясом в магазинах «Пятерочка», «Чижик» и «Перекресток» пожаловались в Екатеринбурге.