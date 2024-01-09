Эксперт спрогнозировал динамику рубля в январе

Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин ожидает, что национальная валюта сохранит волатильность в первую неделю торгов после праздничных дней, передает агентство «Прайм».

После этого, как указал эксперт, на динамику начнут оказывать влияние фундаментальные факторы. Согласно его оценке, курс рубля к доллару может двигаться в диапазоне 90,5-92,5.

Специалист отметил, что среди факторов, поддерживающих нацвалюту — жесткая денежно-кредитная политика Банка России, контроль продажи валютной выручки и ожидаемое увеличение продажи валюты регулятором. При этом падение цен на нефть и укрепление позиций американской валюты могут негативно отразиться на рубле, заявил собеседник. Согласно базовому сценарию, до конца месяца курс рубля может закрепиться у отметки 90 за доллар, отметил эксперт.