Эксперт спрогнозировал динамику рубля в январе
Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин ожидает, что национальная валюта сохранит волатильность в первую неделю торгов после праздничных дней, передает агентство «Прайм».
После этого, как указал эксперт, на динамику начнут оказывать влияние фундаментальные факторы. Согласно его оценке, курс рубля к доллару может двигаться в диапазоне 90,5-92,5.
Специалист отметил, что среди факторов, поддерживающих нацвалюту — жесткая денежно-кредитная политика Банка России, контроль продажи валютной выручки и ожидаемое увеличение продажи валюты регулятором. При этом падение цен на нефть и укрепление позиций американской валюты могут негативно отразиться на рубле, заявил собеседник. Согласно базовому сценарию, до конца месяца курс рубля может закрепиться у отметки 90 за доллар, отметил эксперт.
Ранее сообщалось о возобновлении Банком России с 9 января валютных операций со средствами ФНБ. Ожидается, что их ежедневный объем составит более 11,5 млрд руб. Центробанк планирует продать столько валюты, сколько Минфин взял из Фонда национального благосостояния. Кроме того, регулятором будут учтены прошлогодние операции в рамках бюджетного правила, которые пришлось отложить из-за волатильности.