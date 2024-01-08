В России назвали самые популярные импортные товары из Китая

КНР за девять месяцев 2023 года поставил в Россию товаров на $90 млрд, что в 1,5 раза превышает показатель за аналогичный период 2022 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

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По данным ведомства, в денежном выражении увеличение экспорта оборудования в Россию составило 43%. Отмечается, что самым популярными товарами, которые Россия импортировала из КНР, стали бульдозеры и мониторы. Суммы сделок по их закупкам составили $2,1 млрд и $1,2 млрд соответственно, говорится в статье.

Кроме того, в перечень популярных статей китайского экспорта в РФ вошли клапаны, вентили и арматура, электронагревательные приборы, инструменты ручные пневматические, в том числе дрели.