Россиянам рассказали, когда начнет укрепляться рубль

Рубль начнет укрепляться только по завершении новогодних праздников, когда начнется новая рабочая неделя. На рынок вернутся экспортеры, а Центральный банк РФ нарастит продажу валюты. Такой прогноз дал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с агентством «Прайм».

«В начале следующей недели торги будут проходить в том же диапазоне, а 9 января, когда праздники официально завершатся, возможны краткосрочные разнонаправленные движения, преимущественно в поддержку рубля», — заявил он.

Эксперт также указал, что после новогодних праздников на рынок торгов начнут возвращаться экспортеры, которым придется продавать выручку с валюты, а ЦБ в свою очередь нарастит продажи валюты. Это благоприятно скажется на состоянии рубля.

В то же время аналитик обратил внимание на то, что в январе рубль будет под давлением западных санкций и высокой инфляции. Также свою лепту в его неустойчивое положение внесут нестабильные цены на энергоносители и геополитическая напряженность.