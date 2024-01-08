Bloomberg: Саудовская Аравия снизит цены на свою нефть

Саудовская Аравия в феврале снизит ключевые цены на нефть для покупателей во всех регионах, включая свой основной азиатский рынок.
Агентство Bloomberg объясняет такое решение сохраняющейся слабостью рынка. Кроме того, в феврале и марте потребление нефти снижается, потому что ряд НПЗ останавливаются на профилактику.
Saudi Aramco снизил цену на нефть Arab Light для Азии на полтора-два доллара за баррель. Aramco также снизил все цены на февральские поставки в Северо-Западную Европу, Средиземноморье и Северную Америку.
Издание отмечает, что мировые цены на нефть в 2023 году снизились, но рынок до сих пор не отреагировал на конфликт между Израилем и ХАМАС, а также на нападения йеменских хуситов на торговые суда.