Британия захотела вытеснить Россию еще с одного мирового рынка

Великобритания планирует начать производство низкообогащенного уранового топлива, чтобы составить России конкуренцию на мировых рынках, заявила министр энергетики королевства Клэр Кутиньо. По ее словам, которые приводит ТАСС, Лондон выделит на эти цели $380 млн.