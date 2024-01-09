России предрекли длительное сохранение кадрового дефицита

Российские предприятия и компании могут продолжить испытывать острую нехватку квалифицированных рабочих рук в течение этого десятилетия. О рисках длительного сохранения кадрового дефицита в стране до 2030 года сообщает газета «Известия» со ссылкой на участников рынка.

Кадровый дефицит в стране может сохраниться, несмотря на ожидаемое к 2030 году появление 2 миллионов новых рабочих мест. При этом в среднесрочной перспективе наибольшую потребность в работниках будут испытывать представители гражданской обрабатывающей промышленности, утверждают аналитики.

В условиях острой борьбы за работников руководителям предприятий придется повышать предлагаемые зарплаты, что может разогнать темпы инфляции. На этом фоне главной задачей на горизонте 2030 года будет повышение производительности труда. Выходом из кризисной ситуации может стать автоматизация рабочих процессов и более активное внедрение роботизированной техники на предприятиях, полагают эксперты.