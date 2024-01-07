Россия расширит нефтяной экспорт

Экспорт российской нефти в 2024 году вырастет за счет поставок в государства Латинской Америки. Такой прогноз сделал начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев, сообщает «Прайм» со ссылкой на РИА Новости.

«Расширение поставок в 2024 году скорее всего стоит ожидать с новыми странами-импортерами. И, прежде всего, с Латинской Америкой», — сказал Абелев.

По его словам, в этом плане уже активизировались Аргентина и Бразилия, интерес растет у других стран латиноамериканского континента.

Например, Бразилия после двухлетнего перерыва возобновила закупки нефти у РФ. Расширение экспорта обсуждается с Кубой. Летом премьер-министр Мануэль Марреро Крус рассказал о готовящемся правительственном соглашении на 1,64 миллиона тонн нефти и нефтепродуктов ежегодно.

При этом ключевыми рынками для российской нефти останутся Юго-Восточная Азия, Индия и Китай.