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Глава МИД Турции и Блинкен обсудили доставку продукции России и Украины

Глава МИД Турции Хакан Фидан и госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Стамбуле обсудили вопросы доставки российского и украинского продовольствия на мировые рынки, сообщил диписточник в Анкаре.

Глава МИД Турции и Блинкен обсудили доставку продукции России и Украины
© U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet

Как указал источник, Фидан заявил, что Турция не желает увеличивать напряженность в регионе Черного моря. По его словам, на встрече обсуждалась тема усилий Турции по обеспечению безопасной транспортировки на мировые рынки продовольственных товаров, произведенных в России и на Украине, передает ТАСС.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Эрдоган стал самым ловким торгашом в большой политике.

Экономика
Энтони Блинкен
Хакан Фидан
МИД Турции
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