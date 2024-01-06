Во вторник министерство финансов США сообщило, что государственный долг страны превысил 34 триллиона долларов. Америка постепенно становится банкротом, позволяя государственному долгу увеличиваться из года в год, независимо от того, какая политическая партия находится у власти. Такое мнение озвучил в статье для The New York Post Десмонд Лахман, старший научный сотрудник Американского института предпринимательства.

По его словам, когда республиканцы приходят к власти, им нравится снижать налоги, но обе партии не хотят сокращать государственные расходы. Когда у власти находятся демократы, они любят увеличивать расходы, чтобы продвигать свою социальную программу. Теперь правительство рискует внезапно обанкротиться, поскольку процентные ставки вернулись к более высокому уровню, иностранцы стали неохотно пополнять свои крупные запасы государственных облигаций США, а рейтинговые агентства предупреждают, что в отсутствие изменения финансово-экономической политики они будут вынуждены понизить кредитный рейтинг Америки. Было бы преуменьшением сказать, что государственные финансы США находятся в ужасающем состоянии, говорится в публикации.

Как отмечает Лахман, вопрос состоит не просто в том, что долг в процентах от ВВП США в настоящее время быстро приближается к уровню конца Второй мировой войны, дело также в том, что правительство продолжает иметь чрезвычайно большой бюджетный дефицит, который еще больше усугубит и без того нездорово высокий уровень долга. В нынешнем поляризованном состоянии Вашингтона нет никаких признаков того, что в ближайшее время произойдет изменение направления политики, подчеркивает автор, добавляя, что большие дефициты управляемы, когда правительство может финансировать себя по очень низким процентным ставкам.

До недавнего времени процентные ставки в США оставались на необычно низком уровне, поскольку Федеральная резервная система (ФРС) скупила огромное количество казначейских облигаций в попытке стимулировать экономику после пандемии. Однако совсем другое дело, когда правительству приходится финансировать свой дефицит и пролонгировать свой долг с наступающим сроком погашения под высокие процентные ставки. Возросшая стоимость обслуживания долга только еще больше увеличивает дефицит и рискует привести к экспоненциальному росту долга.