В Ираке предупредили о полном прекращении импорта нефтепродуктов

Ирак намеревается в 2024 году полностью прекратить импорт нефтепродуктов в страну, рассказал представитель Миннефти республики Асем Джихад. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, Ирак импортирует некоторые виды нефтепродуктов, в том числе улучшенный бензин, чтобы восполнить дефицит на местном рынке.

Представитель министерства отметил, что в текущем году республика намеревается больше полагаться на отечественное производство. Он добавил, что после ввода в эксплуатацию ряда нефтеперерабатывающих заводов, импорт будет прекращен полностью.