Титов предложил решение проблемы дефицита кадров

Для решения проблемы дефицита кадров нужно создавать новые условия для пенсионеров и молодежи, чтобы у них был стимул трудиться, считает бизнес-омбудсмен Борис Титов. По его словам, официально в России более 40 млн пенсионеров, передает РИА Новости.

Чтобы вопрос дефицита кадров решать серьезно, нам необходимо использовать все те резервы, которые есть внутри самой России, — сказал Титов.

Пенсионерам невыгодно работать, подчеркнул омбудсмен. По его словам, то, что неработающие пенсионеры по-прежнему платят страховые взносы в пенсионные фонды, — это нонсенс.

Эти социальные взносы с работающих пенсионеров надо снимать, — заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей.

Нужны льготы и для молодежи, чтобы стимулировать их к труду, указал он. Также необходимо создавать условия, чтобы и работодателю было выгодно привлекать на работу молодых специалистов, отметил Титов.