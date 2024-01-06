В Кузбассе начнут строить комплекс по сжижению природного газа в 2024 году

Комплекс по сжижению природного газа из шести технологических линий за 7 млрд рублей построят в Кемеровской области до 2032 года. Строительство начнется в 2024 году, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства экономического развития Кузбасса.

"В настоящее время осуществляется проектирование комплекса и разработка бизнес-плана инвестиционного проекта. В целях реализации проекта инвестор планирует в начале 2024 года направить документы на предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов и признания его соответствующим критериям масштабных инвестиционных проектов. Проект предполагает строительство шести технологических линий в период с 2024 года по 2032 годы. Объем инвестиций в проект составит более 7 млрд рублей", - сообщили в министерстве.

Уточняется, что инвестор уже получил технические условия на присоединение к газораспределительной сети в Топкинском муниципальном округе. Производимый сжиженный природный газ будет использоваться как газомоторное топливо для тяжелой карьерной техники, муниципального и коммерческого транспорта, так и как топливо для автономной газификации объектов тепло- и электроэнергетики. Полученное топливо планируется поставлять в другие регионы Сибири, а также в Монголию.