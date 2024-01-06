МВД и ЦБ создали критерии выявления незаконной банковской деятельности
В Российской Федерации впервые установили критерии определения незаконной экономической деятельности без участия специалистов ЦБ. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-центр МВД России.
В материале издания говорится, что МВД и Банк РФ создали специальную методику экспертного исследования деятельности для увеличения эффективности борьбы с финансовыми пирамидами. В настоящее время идут работы по разработке единой методики выявления и расследования преступлений. Ее будут использовать не только к «интернет-проектам», а также платформам криптовалюты, но и к широкому кругу экономических субъектов.
Отмечено, что в Центробанке высоко оценили итоги проделанной работы.
Напомним, что за январь – сентябрь прошлого года в РФ выявили 2176 нелегальных проектов с признаками финансовых пирамид. Это стало историческим рекордом.