Американский инвестор спрогнозировал будущее российской экономики

Экономика России в 2024 году продемонстрирует рост на 2,1%. Такой прогноз сделал директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак, передает ТАСС.

Эксперт считает, что рост будет вызван расширением российского экспорта на азиатские и ближневосточные рынки, а также стремлением создавать собственные замещающие производства.

«Ожидаю, что российская экономика, которая наряду с Бразилией и Мексикой "неожиданно" удивила своим ростом в ушедшем году, покажет рост примерно в 2,1%», — сказал Шостак.

Также эксперт спрогнозировал увеличение активности на российском рынке ценных бумаг. По его оценке, объемы торгов и новых выпусков на Московской бирже будут расти. Но активность будет сдерживаться антироссийскими ограничительными мерами.

Торговля между Россией и КНР вырастет, в основном, за счет несырьевого экспорта. Не исключено, что её объем достигнет по итогам года 300 млрд долларов.