Белоруссия ратифицировала соглашение с РФ о банковских гарантиях при госзакупках

"Ратифицировать соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных (муниципальных) закупок, подписанное в городе Москве 28 сентября 2023 года", - говорится в законе.

"Банковские гарантии, выдаваемые в Российской Федерации, и банковские гарантии, выдаваемые в Республике Беларусь, признаются в соответствии с настоящим соглашением соответствующими (эквивалентными) для целей государственных (муниципальных) закупок", - указано в документе.

В Минске неоднократно заявляли, что введение единых правил доступа к государственным заказу и закупкам позволит обеспечить равный доступ к ним производителей двух стран и устранить существующие ограничения. Подготовка межправсоглашения велась с начала 2020 года, в рамках запущенного в мае 2022 года пилотного проекта были урегулированы большинство технических и нормативных вопросов. Участие в пилотном проекте, реализация которого завершится в 2023 году, принимают семь белорусских банков.