Над США нависла угроза шатдауна

Правительство США в январе может столкнуться с частичной приостановкой работы, заявила глава административно-бюджетного управления американской администрации Шаланда Янг. По ее словам, Белый дом и Конгресс по-прежнему не договорились об уровне расходов на текущий год.

Хотя руководство (Конгресса. — NEWS.ru.) понимает, что это не конструктивный путь, однако сможет ли оно сдержать подобные настроения, — заявила она.

Президент США Джо Байден 17 ноября подписал закон о финансировании американского правительства, не предусматривающий выделение средств на поддержку Израиля и Украины. Отмечалось, что подписание данного закона позволило избежать приостановки работы правительства, также известной как шатдаун.

Политолог Юрий Светов ранее объяснил, почему США не включили пункт о выделении финансовой помощи Украине и Израилю в новый закон о финансировании правительства. По его мнению, политики просто не успели согласовать и включить этот пункт в бюджетный проект. При этом эксперт подчеркнул, что Вашингтон направит деньги на внутреннюю политику и лишь затем решит, сколько средств выделять на внешнюю.