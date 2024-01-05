Эксперты спрогнозировали величину ключевой ставки на 2024 год

Эксперты, опрошенные ТАСС, считают, что в 2024 году Центробанк России может снизить ключевую ставку до 9-13 процентов. По словам собеседников агентства, это произойдет при условии отсутствия новых шоков для экономики.

15 декабря 2023 года ЦБ повысил ключевую ставку до 16 процентов годовых. До этого ставка была повышена 27 октября - с 13 до 15 процентов. В Центробанке подчеркнули, что инфляционное давление в России остается высоким.

Аналитики «Ренессанс капитал» отметили, что нынешняя ключевая ставка в реальном выражении находится на наиболее жестком уровне за десятилетие. Эксперты считают, что ЦБ начнет понижать ставку уже с марта 2024-го, а к концу года показатель будет меньше десяти процентов.

«Вероятно, 2024 год станет периодом поиска компромисса между рисками для инфляции и экономической активности в российской экономике», - считают в «Ренессанс капитале».

Глава отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая также считает, что ЦБ может перейти к снижению ставки уже в первой половине года, если не будет новых шоков.

К концу года в «Финам» ожидают ставку в 10-11 процентов. Если инфляция будет снижаться медленно, ключевая ставка останется на нынешнем уровне до середины года или даже дольше, подчеркнула Беленькая.