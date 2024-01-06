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Экономист Кущ сравнил Украину с пациентом, отходящим от наркоза

Украинский экономист Алексей Кущ сообщил, что финансовая помощь Украине от стран Запада стала "анестезией" для государства, и без постоянной поддержки она встретится с "самыми разрушительными процессами", передает РИА Новости.

Экономист Кущ сравнил Украину с пациентом, отходящим от наркоза
© ТАСС

Он отметил, что на данный момент платежный баланс Украины является положительным, но это связано с тем, что государство финансово поддерживают страны Запада. Однако, по его мнению, "торговая дыра" приводит к оттоку валюты - отрицательное торговое сальдо составляет 34,1 миллиарда долларов.

"Это более 20% ВВП. Кстати, прогнозировали минус 22 миллиарда долларов за год — получили минус 34 миллиарда долларов за девять месяцев. По итогам года будет все сорок миллиардов", - сообщил Кущ.

Ранее сообщалось, что финансовая и военная помощь Запада Украине может значительно сократиться в 2024 году. Политолог Дмитрий Журавлев ожидает, что в первую очередь Украина будет получать меньше помощи в невоенных сферах, таких как госаппарат, социальный сектор.

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