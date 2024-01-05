Названы крупнейшие экспортеры пива в Россию

Литва и Латвия обошли Бельгию и Чехию в рейтинге крупнейших поставщиков пива в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику за десять месяцев 2022-2023 годов.

Первое место в рейтинге поставщиков заняла Германия. В 2022-2023 годах на нее пришлось больше трети поставок пива в РФ. В 2023-м немецкие компании нарастили поставки на 32 процента к 2022-му, до 96 миллионов долларов.

Второе место заняла Литва. В 2023 году на эту страну пришлось чуть более 15 процентов поставок пива в Россию объемом в 36,5 миллиона долларов. Экспорт к 2022 году вырос в 1,9 раза. Замыкает тройку лидеров Литва, нарастившая поставки в РФ в четыре раза, до 34,4 миллиона долларов.

Четвертое место досталось Бельгии, в 2023 году увеличившей поставки на 11 процентов, до 26,6 миллиона долларов. А замыкает топ-5 Чехия с ростом поставок на 11 процентов и объемом поставок в 26,4 миллиона долларов.

Кроме того, поставки пива в Россию из Польши выросли вдвое, до 5,3 миллиона долларов, а Финляндия увеличила экспорт почти до двух миллионов долларов.