В Россию начали поставлять больше холодильников

Италия увеличила экспорт холодильников в Россию. Об этом сообщил глава Итало-российской торговой палаты (ИРТП) Фердинандо Пелаццо, пишет РИА Новости.

© Lenta.ru

По словам Пелаццо, Италия начала поставлять больше холодильников и оборудования для пищевой обработки в Россию, несмотря на общий спад экспорта в этой отрасли. Он назвал это хорошим сигналом, свидетельствующим о том, что «экспорт из Италии реанимируется».

Глава ИРТП также заверил, что поставки холодильников и оборудования в Россию увеличиваются при полном соблюдении санкций. Он подчеркнул, что «все прозрачно и легально».