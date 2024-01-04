Может ли в 2024 году повториться топливный кризис прошлой осени

Рост цен на топливо прошлой осенью оказался хорошо подзабыт на фоне яичного кризиса. Причины подорожания разобраны, решения приняты, стоимость бензина и дизельного топлива (ДТ) упала. Но остается вопрос, могут ли топливные цены опять пойти в разнос на фоне каких-нибудь внешних факторов. Например, сильного подорожания нефти.

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В 2023 году рост биржевых, а вслед за ними и розничных цен на топливо произошло из-за резкого сокращения выплат нефтяным компаниям по демпферу (компенсаций из бюджета за поставки на внутренний рынок по ценам ниже экспортных). Здесь важно, что государство не просто платило компаниям из бюджета, а возвращало им часть собранных налогов за согласие оставить на внутреннем рынке нужные объемы топлива по ценам, рост которых не превышает инфляцию. То есть демпфер оплачивался нефтяниками. Выплаты в сентябре были снижены в два раза, а объявлено было об этом еще весной 2023 года. В результате цены начали расти с начала лета, достигнув максимума в августе и сентябре.

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Выплаты уже в октябре вернули на прежний уровень, вроде достигнут статус-кво, но фискальные условия с началом нового года запланировано меняются. Для производителей бензина и ДТ вырастают акцизы, демпфер считается от более высокой внутренней (индикативной - назначаемой государством средней цены), а налоги для нефтяных компаний повысились. Другое дело, что есть уровень инфляции, на который цены могут подняться.

По мнению аналитика ФГ "Финам" Сергея Кауфмана, вероятность повторения топливного кризиса крайне мала. В августе-сентябре 2023 года невероятным образом совпало множество негативных для рынка факторов: попытка снижения демпферных выплат, стремительное ослабление рубля, сезон ремонта нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), активность серого экспорта, рост мировых цен на нефть, окончание сезона высокого спроса и т.д. Сейчас внутренний рынок защищен работой демпферного механизма, курс рубля стабилизировался, серый экспорт ограничен заградительными пошлинами, а ремонт НПЗ планируется проводить вне сезона высокого спроса или хотя бы не одновременно. Иначе говоря, предпосылок повторения кризиса крайне мало.

При этом мы допускаем, что правительство попробует еще раз видоизменить демпферный механизм, чтобы сократить расходы бюджета, однако в таком сценарии мы ожидаем появление другого стабилизирующего механизма. Например, это может быть квотирование экспорта или появление новых экспортных пошлин. Другой опцией является компенсация расходов на демпфер повышением других налогов в нефтяной отрасли.

С точки зрения портфельного управляющего УК "Альфа-Капитал" Дмитрия Скрябина, в прошлом году цены начали расти еще с лета, на ожиданиях отмены демпфера как раз, плюс был ряд перепродавцов, которые использовали разницу (двукратную) между внутренними и экспортными ценами, увеличивая тем самым спрос на внутреннем рынке для последующей перепродажи на экспорт. После этого, в числе прочих мер по стабилизации был введен запрет для таких перепродавцов, плюс вернули демпфер. Так что при прочих равных ситуация повториться не должна.

Если цены на нефть на внешних рынках будут расти, то даже в этом случае вероятность повторения топливного кризиса ниже, чем в 2023 году, считает начальник аналитического отдела ИК "Риком-траст", к.э.н. Олег Абелев. Причина топливного кризиса прошлого года в слишком большом спреде между внутренним ценами на нефтепродукты в России и внешними. Если удастся этот спред удержать в стабильном состоянии, то кризиса удастся избежать. Задача в том, чтобы не допустить роста внутренних цен выше, чем цены на внешнем рынке на нефть и нефтепродукты.